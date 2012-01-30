Крыму объединились оппозиционные меджлису крымскотатарские силы

14 крымскотатарских организаций, оппозиционных меджлису - представительного органа крымских татар - объединились в Крымскотатарский народный фронт (КНФ), который меджлис называет попыткой расколоть крымских татар перед выборами.

Это объединение также поддержали два крымскотатарские депутаты парламента Крыма от Партии регионов, Эдип Гафаров и Лентун Безазиев.

В меморандуме о создании "фронта" говорится, что основная его цель - "добиться принятия в Украине закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымскотатарского народа".

Участники нового объединения призвали власти принять такой закон до Дня памяти жертв сталинской депортации крымскотатарского народа, который отмечается 18 мая. В этот день активисты «фронта» планируют провести на центральной площади Симферополя большой митинг.

В меджлисе создания "фронта" восприняли как "очередную попытку расколоть крымских татар перед выборами", рассказал заместитель председателя меджлиса Ахтем Чийгоз.

Намерения же КНФ 18 мая провести свою акцию на том самом месте, где меджлис ежегодно проводит общекрымский траурный митинг по погибшим в годы депортации Чийгоз назвал провокацией.

"Чтобы говорить от имени народа, надо сначала пройти выборы в курултай (национальный съезд, - ред.), Который определяет состав меджлиса. Мы прошли через такие выборы, а потому с уверенностью можем сказать, что общенародный митинг, как и всегда, будет проводить меджлис ", - сказал он.

Ранее председатель меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, заявлял, что готовясь к параллельному митингу, оппозиция стремится "организовать столкновения".

В ответ в КНФ заверили, что не готовят провокаций.

Крымский политический обозреватель Ян Синицын сказал, что, по его мнению, "народный фронт" есть технический проектом, направленным на распыление голосов крымских татар во время парламентских выборов, которые должны пройти осенью.

"Похоже, что это технический предвыборной проект власти", - сказал он.

В свою очередь, представители крымской власти опровергли заявления о сотрудничестве с оппозицией в меджилисе.

В интервью изданию Коммерсантъ-Украина вице-спикер крымского парламента Григорий Иоффе назвал такие заявления «абсолютной глупостью", а идеи параллельного митинга - "политическими играми":

"Никто во власти не обсуждает заявления самопровозглашенной группы непонятных людей. Мы и заявления меджлиса не особенно обсуждаем. Думаю, крымскотатарский народ сам разберется и со своими лидерами, и с антилидер", - сказал Иоффе.

Корреспондент

