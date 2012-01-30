Мусульмане увидели на автомобилях Chevrolet христианский крест

В январе одним из духовных лидеров Египта была издана фетва (религиозный указ), запрещающий мусульманам ездить на автомобилях марки Chevrolet. Запрет объясняется тем, что логотипом Chevrolet есть "христианский крест".

Об этом сообщает издание JSSnews. Религиозный указ, запрещающий пользоваться одними из самых популярных машин в мире, показался многим жителям Египта, как минимум, "странным".

Популярный телеведущий Амр Адиб высмеял фетву в своей программе, отметив: "Марка Chevrolet существует уже 100 лет, а вы только сейчас разглядели крест на ее логотипе?"

Адиб отметил также, что в Египте сейчас есть множество более важных проблем, чем использование популярной автомашины, "оскверняет мусульман".

Напомним, в 2008 году, один из наиболее влиятельных и авторитетных исламских университетов, Аль-Азхар в Каире, узаконил право женщин бить своих мужей. Председатель комитета по фетвам - религиозным предписаниям Аль-Азхара шейх Абдель Хамид аль-Атраш выступил с заявлением, в котором подтвердил право женщин драться с мужьями в целях самообороны.

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