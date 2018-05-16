Поддержит ли власть раскол среди крымских татар?

Представители антимеджлисовской оппозиции в крымскотатарском национальном движении объявили о намерении объединиться. На конец января они планируют провести «объединительную конференцию» с целью создания «Крымскотатарского народного фронта». Об этом сообщила пресс-служба крымскотатарской общественной организации «Милли Фирка». Эксперты говорят, что без помощи властей антимеджлисовские оппозиционеры не смогут даже зарегистрироваться.

Как сообщила пресс-служба оппозиционной Меджлису крымскотатарского народа организации «Милли Фирка», мероприятие проводится «в поддержку инициатив» ветеранов «Национального движения крымских татар». Два месяца назад представители ряда оппозиционных Меджлису организаций провели митинг, на котором от имени всего крымскотатарского народа и ветеранов национального движения призывали к «импичменту» Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, а также потребовали от украинских властей, иностранных деятелей и международных организаций прекратить любые контакты с Меджлисом и его представителями.

На конференции планируется проголосовать обращение к руководству Украины с требованием до 18 мая нынешнего года принять, подписать и опубликовать закон «О восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымскотатарского народа», а также к соотечественникам - с предложением созвать 18 мая, в День траура по жертвам депортации, на центральной площади Симферополя «Чрезвычайное общенародное собрание» - для «решения вопроса о дальнейшей судьбе крымскотатарского народа».

Пресс-секретарь «Милли Фирка» Ринат Шаймарданов говорит, что в новое объединение войдут как организации, так и физические лица. По его словам, новая организация будет действовать, как и в советские времена, вне правового поля: «Это мероприятие для того, чтобы создать объединенный народный фронт, который не будет юридическим лицом. Это будет свободной ассоциацией, и об этом будет объявлено. ...Но государственная регистрация не планируется, это однозначно », - отметил Ринат Шаймарданов.

Власть призывают не вмешиваться в конфликт на одной из сторон

Эксперты скептически оценивают организационную и мобилизационную способность оппозиционных Меджлису активистов без поддержки власти. Крымский аналитик Николай Семена считает, что «крымскотатарские фронтовики» даже не способны самостоятельно зарегистрировать свою организацию. По его мнению, некоторые представители власти стимулируют активность этих сил.

Вместе с тем, руководитель Экспертного совета при крымском правительстве Александр Форманчук предостерегает представителей власти от вмешательства в конфликты в крымскотатарской общине. По его словам, большинство претензий, которые предъявляют недовольные Меджлисом крымские татары его лидерам, в действительности должны адресоваться властным структурам. Прежде всего это касается закона «О восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымскотатарского народа», принятие которого, несмотря на требования лидеров Меджлиса, тормозится официальным Киевом последние 10 лет.

Если власть будет стимулировать раскол, она получит эффект бумеранга

«В целом это плохой признак. Это признак раскола среди крымских татар и дестабилизации ситуации. Если власть будет активно стимулировать этот раскол, то она получит эффект бумеранга против нее же самой », - считает эксперт.

По сообщению информационно-аналитического портала «Крымскотатарский вопрос on-line», в Меджлисе назвали запланированное мероприятие «очередной попыткой манипулирования общественным мнением с целью внести раскол и сумятицу в крымскотатарскую общину».

Владимир Притула, "Радио Свобода"