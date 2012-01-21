«Братья мусульмане» победили на выборах в Египте
17:15, 21 января 2012Ислам
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Официальные данные
Египетская партия «Братья мусульмане» получила наибольшее количество голосов на прошедших в стране парламентских выборах. Она теперь имеет право на 38% мест в парламенте Египта.
Согласно официальным данным об итогах голосования на втором месте оказалась радикальная исламистская партия «Аль-Нур» с 29%, на третьем месте светская партия «Вафд», четвертой же оказалась партия «Египетский Блок».
Две трети кресел в нижней палате египетского парламента разделяются пропорционально в соответствии с закрытыми партийными списками.
Эти выборы стали первыми в стране после отстранения от власти президента Хосни Мубарака в феврале 2011 году.
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