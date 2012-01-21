В Ливии демонстранты требуют ввести шариат

Более трех тысяч ливийцев вышли на центральную площадь второго по величине города Бенгази с требованием ввести в стране законы исламского права (шариата), сообщает РИА «Новости».

Демонстранты призывают власти к признанию шариата (правовых норм, прописанных в Коране) основой законодательства государства и закрепления этой нормы в новой конституции страны.

В обращении к нынешним властям, распространенном на митинге в Бенгази, содержится требование "о включении в ливийскую конституцию пункта об объявлении ислама государственной религией". Демонстранты настаивают, что по данному вопросу даже не следует проводить всенародного референдума, как это будет необходимо при обсуждении других основных законов, определяющих социально-политическую жизнь страны.

Бенгази считается "колыбелью ливийской революции", именно из этого средиземноморского города в феврале прошлого года началось массовое вооруженное сопротивление оппозиции войскам бывшего лидера Джамахирии Муамара Каддафи. Тогда же именно в Бенгази оппозиция сформировала Переходный национальный совет (ПНС), который объявила единственным легитимным органом власти в стране и который до сих пор управляет государством.

Вооруженное восстание в Ливии продолжалось с февраля по октябрь 2011 года. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и сил оппозиции погибли тысячи человек, огромный ущерб был нанесен экономике. Муамар Каддафи, находившийся у власти в стране 42 года, погиб 20 октября в окрестностях города Сирт.