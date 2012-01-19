В Афганистане создали самый большой в мире Коран

Каллиграф из Афганистана создал самый большой Коран в мире, потратив на это пять лет кропотливой работы. Об этом говорится в информации, распространенной Кабульским культурным центром со ссылкой на министерство хаджа и религиозных отношений Афганистана.

Размер страницы Корана составляет 2,28 на 1,55 метра, а вес книги, на изготовление тисненого переплета для которой потребовалась 21 козлиная шкура, - 500 килограммов.

Книга, содержащая 218 страниц, была создана каллиграфом Мухаммедом Сабиром Хедри и его девятью учениками и обошлась в полмиллиона долларов. Текст написан золотым шрифтом и украшен символическими изображениями из разноцветных точек.

"Я хотел использовать как можно больше сочных цветов, чтобы эта святая книга выглядела красиво", - сообщил Хедри.

Предыдущим рекордсменом по размеру был Коран со страницей 2 на 1,5 метра, представленный в прошлом году в Татарстане. Он был изготовленный итальянской компанией. Эта книга, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, имеет размеры 150 x 200 см и 632 страницы. Ее вес 800 кг. Страницы изготовлены из шотландской бумаги, а обложка - из малахита, полудрагоценных камней, фианитов, яшмы, сусального золота и серебра.

NEWSru.



