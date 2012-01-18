100 тыс. коренных жителей Великобритании приняли ислам

В Великобритании число коренных жителей, обратившихся в ислам, за последние 10 лет выросло почти в 2 раза и в настоящее время составляет около 100 тыс. человек, сообщает WebIslam со ссылкой на британский ежедневник The Independent.

3/4 принявших ислам британцев составляют молодые женщины, средний возраст которых – 27 лет.

Точные данные о числе переходящих в ислам британцев выяснить достаточно сложно, т.к. анкеты обычно не уточняют, в каком возрасте человек принял ислам. В основе последнего исследования лежит опрос, проведенный в Шотландии в 2001 г., который как раз содержал необходимые данные. Социологи экстраполировали эти цифры на всю Великобританию. Согласно упомянутому опросу, в 2001 г. в Соединенном Королевстве проживало 60699 обращенных в ислам британцев.

Затем исследователи изучили ситуации в лондонских мечетях и выяснили, что за последние 12 месяцев около 1400 англичан приняли ислам. Экстраполировав эту цифру на всю Великобританию, социологи пришли к выводу, что в этом году около 5200 британцев приняли ислам.

Приняв во внимание приведенные выше и некоторые другие данные, ученые сделали вывод, что число обращенных в ислам британцев в настоящее время составляет около 100 тыс. человек, а не 25 тысяч, как утверждали более ранние опросы.

Эти цифры вполне сопоставимы с данными исследований, проведенных в Германии и Франции, где ежегодно около 4 тыс. местных жителей принимают ислам.

Социологи также выяснили, что существует связь между увеличением числа переходов в ислам и количеством сообщений о мусульманах и исламе в СМИ. Чем больше СМИ уделяют внимания исламу, тем больше британцев переходит в ислам. При этом неважно, какой образ ислама представляет пресса и телевидение: позитивный или негативный, — в любом случае люди начинают интересоваться исламом. В конечном счете, для некоторых он оказывается привлекательным.

Согласно статистике, в 2011 г. в Великобритании проживало около 62.5 млн. человек.

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