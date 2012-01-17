Куклы Барби пагубно влияют на исламские ценности

Полиция нравов Ирана запретила продажу в стране кукол Барби для того, чтобы защитить общество от губительной западной культуры, разрушающей исламские ценности, сообщили представители торговой отрасли.

Как пишет Reuters, запрет на продажу Барби является частью «мягкой войны» Ирана против западного влияния, а также ответом властей на введение США санкций.

«Около трех недель назад они (полиция нравов) пришли к нам в магазин с требованием убрать с прилавков всех кукол Барби», – сказал продавец одного из магазинов игрушек на севере Тегерана.

Впервые о том, что куклы Барби не вписываются в исламскую культуру, власти Ирана заявили еще в 1996 году, но до сих пор куклы можно было приобрести в магазинах страны.

Reuters



