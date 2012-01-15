Пожар в крупнейшей мечети Центральной Азии потушен

Пожар в строящейся соборной мечети в Астане, в результате которого погиб один человек, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Пожар ликвидирован в 17.49 (15.49 мск)", - говорится в сообщении. Тушение пожара осложнялось тем, что огонь находился наверху - в верхнем куполе здания.

"На лесах под куполом, где велись отделочные работы, обнаружено тело погибшего из числа рабочих", - сообщили в пресс-службе. На данный момент личность погибшего устанавливается.

Предварительная площадь пожара - 800 квадратных метров, общая площадь мечети - свыше 17 тысяч квадратных метров. Мечеть планировали открыть к 20-летию независимости Казахстана в декабре 2011 года, однако из-за недоработок президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что строительные работы продолжатся еще год.

Как сообщалось, сегодня в Астане загорелась строящаяся мечеть Хазрет Султан, которая считается крупнейшей в Центральной Азии.

РИА Новости

