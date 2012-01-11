Мусульмане Индии не пускают в страну автора Сатанинских стихов

Лидеры мусульманских общин Индии обратились к властям с просьбой запретить въезд в страну британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди.

Рушди должен приехать в Индию в январе на литературный фестиваль, который проходит в Джайпуре. Представитель исламской семинарии заявил, что власти должны отменить визу писателя, поскольку в прошлом автор Сатанинских стихов оскорбил чувства верующих людей, сообщает BBC News.

Четвертая книга Рушди вышла в 1988 году и была критически встречена исламским миром; во многих странах она была запрещена. Уже через десять дней после ее публикации в Великобритании ее запретили ввозить в Индию.

Сам Рушди отреагировал на просьбу индийских мусульман в своем микроблоге Twitter, отметив, что ему не нужна индийская виза, поскольку он родился в этой стране.

Индийские власти также заявили, что не могут препятствовать Рушди въезжать в страну, поскольку у него есть карта, удостоверяющая его индийское происхождение (PIO).

Салман Рушди родился в Мумбаи (бывший Бомбей), но живет то в США, то в Великобритании. Широкая известность к писателю пришла именно после выходы Сатанинских стихов, запрещенных к ввозу в Пакистан, ЮАР, Сингапур и другие страны.

Напомним, ранее Рушди рассказал журналистам о том, что напишет мемуары о тех годах, когда он скрывался после публикации книги Сатанинские стихи, вызвавшей яростный протест со стороны мусульманского мира.

В 2009 году его романы Сатанинские стихи и Дети полуночи были включены в список величайших книг.

