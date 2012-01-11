В Ираке погибли 6 паломников-шиитов

6 человек погибли в результате нескольких нападений на паломников-шиитов в Ираке, совершенных 9 января, сообщает KIPA-APIC со ссылкой на AFP. Десятки людей получили ранения, включая 15 шиитских паломников из Афганистана.

Тысячи шиитских паломников сходятся в эти дни на священный город Кербела на ежегодное празднование, посвященное смерти в 680 г. имама Хусейна, внука Мухаммада, ключевой фигуры в шиитском исламе.

Несколько нападений в Ираке имели своей целью именно паломников-шиитов. В частности, в результате взрыва бомбы 9 января погиб один человек и ранены, по меньшей мере, девять в районе на юго-западе Багдада, сообщают источники в Министерстве внутренних дел Ирака.

В числе погибших и раненых в ходе терактов 9 января также оказались афганские паломники-шииты, прибывшие в Ирак, чтобы поклониться исламским святыням Кербелы.

Теракты в дни главного шиитского праздника, вне всякого сомнения, имеют своей целью посеять рознь между шиитами и суннитами Ирака и спровоцировать новые конфликты на религиозной почве. С этой же целью экстремисты в Ираке в последние годы регулярно совершают террористические акты против местных христиан.

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