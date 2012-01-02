В Душанбе фанатики убили Деда Мороза

Трагически закончилась для жителя столицы Таджикистана Парвиза Давлатбекова попытка переодеться в костюм Деда Мороза. Молодой человек хотел в таком виде поздравить с Новым годом своих друзей. Как передает ИТАР-ТАСС, на одной из улиц города на него напала группа фанатиков и с криком "неверный" нанесла ему несколько ножевых ранений.

В ночь на 2 января П.Давлатбеков скончался, не приходя в сознание, сообщили сегодня местные СМИ. Беспрецедентный для республики трагический инцидент широко обсуждается в социальной сети "Фейсбук".

Официальные источники в МВД Таджикистана подтверждают факт жестокой расправы над молодым человеком, однако отрицают, что преступление произошло на религиозной почве. "По горячим следам один из нападавших, студент таджикского национального университета задержан, ведется поиск еще двоих", - сообщил начальник штаба таджикского МВД Тахир НОРМАТОВ.

Между тем, местные СМИ обращают внимание на участившиеся в последнее время дискуссии противников и сторонников празднования Нового года в стране, где 98% населения являются мусульманами. Масло в огонь подлил верховный муфтий Таджикистана, председатель Совета улемов Саидмукаррам АБДУКОДИРЗОДА, публично высказавшийся в канун Нового года против его празднования. "Традиции григорианского христианского Нового года являются чуждыми культуре таджиков и противоречат законам ислама", - заявил духовный лидер мусульман Таджикистана. По его словам, "мусульмане должны придерживаться своих обычаев, а украшение новогодней елки, танцы, игры не являются частью нашей культуры".