"Аль-Каида" взяла на себя ответственность за теракты в Багдаде

Действующее в Ираке подразделение международной террористической организации "Аль-Каида" сегодня взяло на себя ответственность за серию терактов, совершенных в Багдаде 22 декабря, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате взрывов в иракской столице 69 человек убиты, свыше 180 получили ранения.

Сообщение об ответственности за теракты группировка "Иракское исламское государство" распространила через Интернет.

Как отметили экстремисты, теракты были устроены в память о казненных , а также в знак поддержки тех представителей этого течения в исламе, которые находятся в заключении.

Четыре начиненные взрывчаткой машины и десять взрывных устройств были подорваны с небольшой разницей во времени в различных кварталах Багдада. Теракты были совершены в утренние часы, когда многие жители Багдада направлялись на работу.