Суд в Иране "помилует" неверную жену - ее повесят

Приговор гражданке Ирана Сакине АШТАНИ, признанной виновной в супружеской измене и приговоренной к избиению камнями, может быть изменен.

Как сообщило агентство ISNA, суд рассматривает возможность проявить снисходительность и изменить наказание. 44-летнюю иранку, скорее всего, повесят.

"Никакой спешки нет. Эксперты из шариатского права рассматривают все обстоятельства дела, чтобы решить, как ее будут казнить", - заявил председатель верховного суда провинции Восточный Азербайджан Малек Адждар САЛЕФ.

Женщину арестовали после убийства в 2005 году ее мужа. В ходе следствия она призналась, что вступила в незаконные любовные отношения и способствовала убийцам. Однако адвокат АШТАНИ заявил, что признание было выбито под пытками.

Уголовный кодекс Исламской Республики предусматривает в качестве наказания за внебрачный секс смерть через побитие камнями.

Этот вид наказания регулярно практиковали в Иране, начиная с 1979 года.

В 2002 году на этот вид казни был наложен мораторий, хотя в Уголовном кодексе данный параграф все еще есть. Подавляющее большинство жертв этого варварского закона - женщины.

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