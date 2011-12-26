Суд в Иране "помилует" неверную жену - ее повесят
А должны были забить камнями
Приговор гражданке Ирана Сакине АШТАНИ, признанной виновной в супружеской измене и приговоренной к избиению камнями, может быть изменен.
Как сообщило агентство ISNA, суд рассматривает возможность проявить снисходительность и изменить наказание. 44-летнюю иранку, скорее всего, повесят.
"Никакой спешки нет. Эксперты из шариатского права рассматривают все обстоятельства дела, чтобы решить, как ее будут казнить", - заявил председатель верховного суда провинции Восточный Азербайджан Малек Адждар САЛЕФ.
Женщину арестовали после убийства в 2005 году ее мужа. В ходе следствия она призналась, что вступила в незаконные любовные отношения и способствовала убийцам. Однако адвокат АШТАНИ заявил, что признание было выбито под пытками.
Уголовный кодекс Исламской Республики предусматривает в качестве наказания за внебрачный секс смерть через побитие камнями.
Этот вид наказания регулярно практиковали в Иране, начиная с 1979 года.
В 2002 году на этот вид казни был наложен мораторий, хотя в Уголовном кодексе данный параграф все еще есть. Подавляющее большинство жертв этого варварского закона - женщины.