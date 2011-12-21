В Иордании разрешили похищать и насиловать женщин-иноверок

Исламская радикальная организация Минбар Аль-Туахид Валь-Джихад опубликовала фетву шейха Абу Хумама Аль-Атари, члена шариатского совета, в которой он недвусмысленно разрешает похищать и насиловать женщин, принадлежащих к иной вере, сообщает "Седмица.Ру" со ссылкой на "The Middle East media research institute".

"Нет сомнения, что согласно шариату, захват женщин неверных, ведущих войну с исламом, и насилие над ними допустимы независимо от того, принадлежат ли они к категории людей Книги (христиане и иудеи) или являются язычниками (все остальные религии)", - пишет Аль-Атари. "Однако, это можно делать только после того, как добыча будет доставлена в Дар-аль-ислам (землю ислама) и справедливо поделена имамом. Если имама нет, то заключённых трогать нельзя", — делает "гуманистическое" уточнение шейх.

Аль-Атари также подчёркивает, что перед тем, как захватить неверную женщину, "следует рассмотреть все возможные последствия этого деяния. К примеру, если имам в данной стране, считает, что захват женщин неверных приведёт к большему сплочению немусульман, и они в ответ начнут подвергать насилию мусульманских женщин, и если мусульмане недостаточно сильны в этой стране, чтобы предотвратить это, имаму следует запретить такие действия.

Аль-Атари отмечает, что в исламе существует очень много доказательств позволения захватывать женщин неверных. Их можно разделить на две категории: "общие доказательства" и "частные доказательства". В фетве шейх поясняет, что "общие доказательства" - это те, которые указывают, что недопустимо посягать на честь мусульманских женщин, но что это запрещение не относится к неверным женщинам, кроме случаев, когда им была гарантирована защита. Данное дозволение является абсолютным и основывается на нормах шариата. Поэтому данное положение не требует доказательств и обращено, скорее, к тем, кто запрещает захватывать неверных.

В объяснении "частных доказательств" Аль-Атари цитирует Аль-Куртуби (Кордован, ум. 671), который говорит: "большинство учёных, включая Малика ибн Анаса (711-795), аль-Шафии (767-820), Абу Ханифа (699-767) и других учителей ислама, считали, что захват неверных женщин отменяет защиту, которую они имели до этого, и дозволяет тем, кому достанется захваченная женщина, вступать с ней в связь".

Аль-Атари также цитирует другого исламского учёного, который интерпретируя Аль-Куртуби, говорит, что тот использует слово "защита", говоря о замужних женщинах, которые имеют некую условную защиту своего мужа и запретны для других мужчин. Поэтому, когда женщина попадает в руки мусульманина, её брачный контракт с её неверным мужем уже не имеет значения, и она становится доступной для захватчика.

Аль-Атари отмечает, что до вступления в связь с жертвой следует подождать определённое время. Время ожидания зависит от того, является ли женщина беременной, в этом случае следует дождаться рождения ребёнка. Также нельзя вступать в связь с женщиной в период менструации. Если она настолько, молода, что еще не достигла этого периода, то следует подождать 1 месяц.