Мусульмане и иноверцы: нормы исламского права

ИСЛАМ ПРЕДПИСЫВАЕТ БЫТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМИ И СПРАВЕДЛИВЫМИ

Одним из основных прав человека задекларированных в Исламе является право на свободу вероисповедания. В Коране сказано: «Нет принуждения в религии» (2:256). Это означает запрет на насильственное принуждение, как к принятию Ислама, так и к принятию любой другой религии. Сотворив человека свободным Всевышний Аллах, возводит эту свободу в такую высокую степень, что предоставляет, в том числе, и свободу вероисповедания. Однако будучи вольным в этой жизни, в соответствии с эсхатологией Ислама, человек будет отвечать за свой религиозный выбор перед Богом в Судный День.

Ислам предписывает мусульманам быть добродетельными и справедливыми по отношению к последователям других религий и культов, уважать их права, традиции и культуру, так как сам Всевышний Господь предоставил людям свободу религиозного исповедания. Шариат устанавливает правило, в соответствии с которым мусульмане обязаны исповедовать свою веру, и не препятствовать исповедовать веру последователям других конфессий.

О ДУХОВНОЙ БЛИЗОСТИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ МОНОТЕИСТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ

Особенно в Коране подчеркивается духовная близость и определенная общность с последователями монотеистических религий, так называемыми «Людьми Писания» – христианами и иудеями. «Несомненно, убедишься ты, что больше всех дружелюбны к уверовавшим те, кто говорит: Поистине мы христиане» (5:82). В Священном Коране так же сказано: «Дозволена вам пища людей Писания, а ваша пища дозволена им. Дозволены вам для брака женщины целомудренные из тех, кому до вас было даровано Писание» (5:5).

Данный аят Корана переводит духовную близость монотеистических религий Божественного Откровения в практическую плоскость настолько, что ставит равенство трех религий в пищевом аспекте и даже позволяет смешанные брачные союзы.

Пророк Мухаммад принимал делегации христиан и иудеев, подписывал с ними политические договора, вел богословскую полемику и даже в трудные времена отправлял мусульман в эмиграцию под защиту христианского правителя Эфиопии. Все эти поступки сформировали правовую базу Ислама регламентирующую отношение к иноверцам.

На основании этого были сформулированы правила отношения к зимми. Зимми – это граждане мусульманского государства, не являющиеся последователями Ислама, т.е. иноверцы.

С первого века истории Ислама и по сей день, мусульманские богословы едины в том, что зимми пользуются теми же правами и несут те же обязанности, что и мусульмане, обладая при этом полной свободой вероисповедания, правом сохранять свою культуру, язык, национальную идентичность, культовые строения и религиозную практику. Вплоть до того, что христианам и иудеям не запрещалось изготавливать и употреблять вино не в публичных местах, несмотря на то, что для мусульман это категорически запрещено. Для последователей иных религий были учреждены особые правила: в случае правонарушений их судили по правилам их религиозной традиции. Такой демократизм и широкие права позволили иноверцам сохранить свою религию, свои общины и культовые сооружения на протяжении всех 14 веков Ислама во всех мусульманских странах от Марокко до Индонезии.

ПРАВА ИНОВЕРЦЕВ ОТСТАИВАЛ ЕЩЕ ПРОРОК МУХАММАД

Пророк Мухаммад особо подчеркнул права зимми, предупреждая тех, кто их нарушает о неминуемом наказании. Он сказал: «Кто навредит зимми, тот навредит мне, а навредивший мне вредит Аллаху. Кто нарушает договор, ущемляет права, возлагает на других больше, чем они могут выполнить, или берет у других что-либо без их согласия, для тех я буду врагом в Судный День».

Халифы мусульманских государств стояли на страже прав и неприкосновенности своих подданных, в том числе и немусульман, а исламские ученые формулировали эти права в конкретные нормы Шариата.

Так богослов маликитского мазхаба Шахаб ад-Дин Аль-Карафи писал: «Соглашение по зимми накладывает на нас определенные обязанности. Они являются нашими соседями, живущими под нашим (мусульманским) покровительством и защитой, а так же под покровительством Всевышнего Аллаха, Его посланника и религии Ислам. Нарушающий эти обязательства по отношению хотя бы к одному из этих людей, произносящий хотя бы одно обидное слово, распространяющий ложь, порочащую его репутацию, наносящий ему оскорбление или же способствующий этому, посягает на покровительство Аллаха, Его посланника и религию Ислам».

А известный богослов Ибн Хазм о правах зимми сказал следующее: «Если враг пришел, чтобы захватить наших сограждан немусульман, то мы обязаны защитить их с оружием в руках и, если потребуется, отдать за них свои жизни, дабы защитить тех, кто находится под покровительством Аллаха и Его посланника. Выдача же зимми без боя есть предательство и нарушение договора».

Современный богослов Юсуф Аль-Кардави пишет: «Ислам уважает человека только за то, что он человек. Права всем людям даны Богом. Разве может Ислам позволить причинять иноверцу зло или любой, самый малейший вред, в то время как всем мусульманам велено быть милосердными к животным и ко всему сущему? Исламский закон к каждому проявляет свое уважение и предоставляет свое, особое, место».

Что касается мусульман в светских, христианских или любых других видах немусульманских государств, то они должны быть верными и достойными гражданами своей страны, сохраняя при этом свою религиозную принадлежность и исламскую идентичность. Мусульмане должны занимать активную позицию в обществе, соблюдать законы, платить налоги и служить в армии.

Шейх Саид Исмагилов, муфтий ДУМУ "Умма", специально для «УНИАН-Религии».

