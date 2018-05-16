Шейх Ахмед Тамим: Наши предки учили делать добро и идти по истинному пути

Духовное управление мусульман Украины провело 11 декабря в Киеве V съезд мусульман Украины.

В столичном дворце «Украина» собрались более 3 тыс. делегатов со всей Украины, представляющих мусульманские общины практически всех национальностей, проживающих в Украине. На съезд также прибыли гости и представители иностранных дипломатических миссий.

Свои поздравления съезду прислали Президент Украины Виктор Янукович, Киевская государственная администрация и Львовский городской голова Андрей Садовый.

От имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Муфтия Чечни Султан-Хаджи Мирзаева и всех мусульман Чеченской Республики с проведением важного для всех мусульман Украины мероприятия поздравил первый заместитель Муфтия Чеченской Республики шейх Валид Куруев.

От имени Государственной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали делегатов съезда поздравил ее председатель Василий Костицкий.

Представитель духовенства Дагестана Саид Ахмад Дарвиш Хаджиев приветствовал мусульман Украины от имени мусульман Дагестана Он отметил большой прогресс в развитии мусульманской общины в Украине: «20 лет назад я участвовал здесь в первых съездах и тогда в Киеве пятничные намазы совершали в подвалах. Было много трудностей и количество мусульман было очень небольшим. С тех пор столько общин в Украине появилось, такую большую мечеть построили! Это такой успех мусульман Украины! Сейчас я призываю всех сплотиться вокруг шейха Ахмеда Тамима. Его путь – это наш путь, путь наших отцов и дедов!».

Выступая перед собравшимися, председатель Духовного центра мусульман Крыма шейх Хаджи Ридван Велиев выразил надежду, что в этот знаменательный день все мусульмане Украины заложат фундамент для будущей плодотворной и эффективной работы на благо всего многонационального украинского общества.

Обращаясь со своим приветственным словом к делегатам съезда, председатель Духовного управления мусульман Украины Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим вспомнил словами благодарности предков, а также тех, кто поддерживал курс ислама и в период гонений на религию во времена СССР, и в первые годы независимости Украины. «Мы не будем забывать наших предков, которые учили делать добро и идти по истинному пути. Память о них живет в наших сердцах, они – в нашей истории», - сказал он.

По словам муфтия Украины, Духовное управление мусульман Украины – централизованная исламская общественная организация, которая 20 лет назад возглавила объединительное движение украинских мусульман, принимает все это время практические шаги по его реализации на основе исламского просвещения. «Нас искренне радует, что под эгидой ДУМУ объединились представители разных национальностей: татары, крымские татары, туркмены, турки-месхетинцы, башкиры, азербайджанцы, узбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, славяне, арабы, пакистанцы, афганцы и другие. И мы старались, чтобы их представители были представлены у нас в президиуме», - сказал шейх Ахмед Тамим.

Муфтий Украины отметил, что некоторые люди представляют ислам, как религию агрессии и терроризма. «Но это, конечно, ложь: ислам всегда учит распространять добро, работать на благо людей, и мы всегда осуждаем злодеяния экстремистских движений. Мы выступали и выступаем против их идеологии, мы открыли глаза многим, чтобы они могли отличить верующих от представителей разных сект и политических движений, которые призывают к кровопролитию. Слава Богу, что Украина отличается от многих европейских государств: здесь мусульмане во главе с ДУМУ сумели наладить хорошие взаимоотношения с обществом, мы пошли по пути пророка Мухаммеда – мы всегда придерживались золотой середины и не призывали к экстремизму. Мы не изолировали себя от окружающих и всегда думали о том, как развивать нашу любовь к родине и войти в интеграцию, сохраняя свое достойное лицо», - сказал он.

По словам шейха Ахмеда Тамима, мусульманские общины в украинских городах строят и ремонтируют культовые сооружения: подходит к концу сооружение медресе и расширение мечети в Полтаве, Сумах, Харькове, Мелитополе и в Херсоне, завершается ремонт здания исламского университета в Симферополе: «Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помогает в возведении мечетей и молельных домов. От имени мусульман Киева и Украины выражаю отдельную благодарность всем тем, кто приложил свои усилия для того, чтобы все мы стали свидетелями открытия мечети «Ар-Рахма», и, в частности, нашему брату Данилу Усмановичу Гончарову». В то же время он отметил, что иногда власти в регионах под разными предлогами отказываются возвращать мусульманам культовые сооружения, которые им ранее принадлежали – например, в Днепропетровске и Николаеве.

«Я хочу, чтобы этот съезд послужил причиной объединения мусульман на основе соблюдения повелений Всевышнего и способствовал бы объединению усилий общества на этом переломном этапе истории украинского государства», - завершил свою речь шейх Ахмед Тамим.

На съезде было предложено доработать устав Духовного управления мусульман Украины, расширить количество членов президиума и духовного совета до 12 человек, включив в него представителей разных национальностей. Предложения были поддержаны делегатами съезда практически единогласно.

ИА "УММА"

Фото: УНИАН

