Израиль ограничил доступ к главной мечети Иерусалима

Власти Иерусалима в понедельник, 12 декабря, из соображений безопасности закрыли доступ к мечети Аль-Акса на Храмовой горе по деревянному мосту Муграби, сообщает Agence France-Presse.

Как ранее писала газета The Jerusalem Post, власти решили закрыть деревянный мост, соединяющий Храмовую гору со Стеной плача, из-за риска его возгорания в результате лесных пожаров. "Мост может обрушиться на площадь у Стены плача и ранить верующих с женской части стены. Если же мост загорится, огонь может повредить как Стену плача, так и территорию Храмовой горы.", - цитирует издание представителя иерусалимской администрации.

После закрытия мост, который служит для прохода к главной мечети Иерусалима туристов и немусульман, будет использоваться только служебным персоналом. Мусульмане попадают на территорию храмового комплекса через специальные проходы со стороны Стены плача. Когда мост будет открыт, не уточняется.

Власти Израиля давно намеревались заменить временный деревянный мост, установленный в 2004 году вместо земляной насыпи, однако их попытки неизменно встречали протест со стороны мусульман как в Палестине, так и в соседних государствах. В октябре 2011 года власти объявили о необходимость в срок до 28 ноября разрушить мост Муграби, однако в последний момент премьер-министр Биньямин Нетаниягу запретил его ломать, сославшись на волнения в Египте.

По данным The Jerusalem Post, очередные переговоры городских властей с представителями мусульманской общины по поводу перестройки моста пройдут 28 декабря и затем в январе в окружном суде Иерусалима. Вместе с тем представители мусульманской общины уверены, что поводов для реконструкции моста у властей нет, а его закрытие лишь разозлит мусульман и выльется в массовые акции протеста.

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