Радикальный ислам - фальшивый термин?

Основными болезнями Запада являются исламофобия и расизм. Такое заявление сделал глава Комитета по правам человека Великого Национального собрания (парламента) Турции Айхан Сефер УСТУН.

«Западные государства заражены болезнями расизма и исламофобии, - цитирует высокопоставленного турецкого парламентария ПрессТв. – Они должны излечиться от этого».

На днях УСТУН вернулся из Германии, в которой находился с визитом в составе представительной делегации турецких политиков во главе с министром иностранных дел страны Ахмедом ДАВУТОГЛУ. Вопросы расизма и неонацистских нападений на выходцев из Турции были главными в повестке дня их переговоров с официальными лицами Германии.

«В ходе беседы один из немецких чиновников обмолвился, что они «борются с неонацизмом так же, как борются с исламским терроризмом», - рассказал турецкий депутат. – После чего, участники нашей миссии указали на то, что именно такой подход, уравнивающий ислам с экстремизмом и представляет собой основную проблему».

«Мы ведь не предлагаем убийц, характеризуемых в Германии как расисты называть «немецкими террористами» или «христианскими экстремистами», так почему же западное сообщество навязывает нам сфабрикованные термины, типа: «исламский террор» или «радикальный ислам?» – резюмирует УСТУН.

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