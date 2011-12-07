Саудовские имамы говорят, что может не остаться ни одной девственницы

Саудовские религиозные лидеры заявили, что вождение автомобиля женщиной приводит к социальному распаду.

В "научном" отчете саудовских религиозных властей утверждается, что, разрешение женщинам водить автомобили - практика, в настоящее время запрещенная законодательно в этой исламской стране – приведет, в случае, если такое разрешение будет дано, к полному нравственному упадку в Саудовской Аравии.

Исламские авторитеты предсказывают, что разрешение женщинам сесть за руль автомобиля "приведет к росту гомосексуализма и проституции" в стране. В докладе также говорится, что в течение 10 ближайших лет в Саудовской Аравии "больше не останется ни единой девственницы", если женщины здесь смогут ездить на автомобилях.

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