Соборную мечеть в Крыму начнут строить в 2013 году

Наблюдательный совет строительства Джума-Джами огласил итоги конкурса на лучший проект будущей соборной мечети в Симферополе.

Победителем стал крымский архитектор Идрис ЮНУСОВ — он получит 8 тыс. грн. вознаграждения. Авторам проектов, занявших второе и третье места, заплатят 6 тыс. и 4 тыс. грн. соответственно.

Согласно проекту, площадь застройки будет 5500 кв. м., а сама мечеть займет 8371 кв. м. Диаметр купола достигнет 24 м, его высота — 28 м.

По четыре стороны от купола вырастут минареты по 58 м в высоту каждый.

В ближайшее время начнется подготовка рабочего проекта и технических документов, затем — их утверждение властями города.

« Возведение мечети стартует ориентировочно в 2013 году», — сообщил «Сегодня» секретарь Духовного управления мусульман Крыма Рустем ФИТТАЕВ.

Главным спонсором строительства станет Управление по делам религий Турции.

Сегодня.ua

