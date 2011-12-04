В Тунисе проходят демонстрации сторонников и противников исламизации

В Тунисе у здания парламента страны проходят массовые демонстрации сторонников и противников исламизации государства, сообщает Al Jazeera. Уточняется, что в столичном районе Бардо собрались до 3 тыс. исламистов, по другую сторону плотного полицейского кордона находятся около 1 тыс. их оппонентов. Цель протестующих - повлиять на окончательное закрепление роли ислама в политической жизни страны, то есть решить, сохранит ли страна светский строй или нет.

Одновременно с этим, но уже в зале заседания, политическим партиям вновь избранного парламента предстоит на законодательном уровне решить, как глубоко ислам проникнет в уклад жизни страны, которая первой пережила переворот "арабской весны". Основной довод сторонников клирикализации - притеснение их религиозных прав, светские активисты, напротив, упрекают своих оппонентов в желании превратить страну в жесткое государство с законами шариата.

Причиной для столь бурного обсуждения послужили протесты, которые вспыхнули, когда исламисты появились в кампусе одного из университетов с требованием введения образования с разделением по половому признаку и обязательного ношения женщинами никаба (головного убора с узкой прорезью для глаз).

Революция, произошедшая в январе 2011г., сняла запрет на политические партии с религиозной платформой, это позволило представителям партии умеренных исламистов "Эн-Нахда" ("Возрождение") занять руководящие позиции в новом коалиционном правительстве.

Напомним, именно Тунис дал старт "арабской весне". Экс-президенту Зину БЕН АЛИ пришлось бежать из страны после того, как самосожжение протестующего подростка вызвало массовое недовольство действующим режимом.

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