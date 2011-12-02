Муфтий Кыргызстана предлагает казнить за кражу невест

Верховный муфтий Кыргызстана Чубак ажы ЖАЛИЛОВ, комментируя ситуацию с кражей невест в стране, высказал пожелание казнить лиц, совершивших такой противоправный поступок, сообщает «KNews.Kg».

«По законам Ислама за кражу скота вора лишают руки, а за кражу человека наказание должно быть жёстким. Будь это в моих силах, я бы наказывал за кражу невест смертной казнью. Похищение невест – это неуважение и несоблюдение прав человека. Вообще в Исламе не предусматривается наказание за кражу невест, говорится, что имамы на местах должны наказывать таких «женихов»,- цитирует интернет-издание слова муфтия.

Глава мусульман Кыргызстана сообщил, что в настоящее время имамами республики ведётся большая просветительская работа среди молодёжи. Их знакомят с основами Ислама и разъясняют правила вступления в брак.

islam.ru