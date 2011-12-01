В Киеве окрывается мечеть «Ар-Рахма»

Духовное управление мусульман Украины организует пресс-тур по территории новой мечети «Ар-Рахма» в Киеве. Пресс-тур состоится 1 декабря в 11.00 по адресу: Киев, ул. Лукьяновская, 46 по случаю открытия в Киеве новой мечети «Ар-Рахма».

Мечеть построена в исторической части города на вершине горы Щекавица. Здесь, в районе Татарки, из середины ХIХ века компактно проживали мусульмане.

По сообщению Духовного управления мусульман Украины, в 1994 году во время проведения первого съезда мусульман Украины был заложен первый камень в фундамент мечети. Три года ушло на получение разрешений, согласование проектной документации, решение вопроса с землеотводом. В1998 г. мусульмане уже имели возможность молиться в одном из построенных помещений.

Строительство велось поэтапно, благодаря финансовой поддержке верующих. Уже в 2001 году в помещении мечети состоялись первые праздничные молитвы, в которых приняло участие около двух тысяч верующих.

Духовное управление мусульман Украины обратилось к городским властям с просьбой о расширении площади мечети Ар-Рахма. Новый проект, который был утвержден в 2007 году, предусматривал увеличение молитвенного зала, построение минарета, административного корпуса и медресе. В ноябре 2011 года все работы по сооружению мечети были закончены.

Программа пресс-тура предполагает развернутую экскурсию по территории мечети и молитвенного зала, посещение медресе при Исламском университете, общение с председателем Духовного управления мусульман Украины Муфтием Украины шейхом Ахмедом Тамимом, ознакомление с восточными традициями в быту и кулинарии.