В Европе ищут идеальную модель «евроислама»

После теракта 11 сентября 2001 г. в Европе продолжается дискуссия о возможности совместимости ислама с секулярным западным обществом, европейскими ценностями и способности мусульман адаптироваться к демократическим принципам. В Штутгарте состоялась встреча исследователей этой темы, целью которой стало формирование нового взгляда на проблему, пишет Deutsche welle.

Учёные из разных стран собрались в Штутгарте, чтобы ответить на вопрос: «Какая региональная форма ислама была бы идеальной для Европы, если таковая вообще возможна?»

По некоторым данным, в Западной Европе сегодня проживает порядка 20 млн. мусульман. Во многих европейских странах большое количество мусульман приводит к общественной напряженности.

В поисках ответа на вопрос о возможности «евроислама», многие исследователи обращают взоры к одной из самых давних европейских форм ислама, которая практикуется в Боснии и Герцеговине.

«Ислам в течение долгого времени практиковался в Боснии и Герцеговине в секулярном сообществе и в секулярном государстве, — рассказывает д-р Армина Омерика, исламовед из Университета Бохума в Западной Германии. — Также здесь существует высокий уровень институционализации ислама, и эта институционализация является сильнейшей поддержкой религии в стране».

Мусульмане составляют большинство населения Боснии и Герцеговины, и они вполне гармонично сосуществуют с католиками, православными и иудеями. Длительное совместное проживание плюс 130-летнее правление Австро-Венгерской империи сделало боснийский ислам таким, каким он является на данный момент, говорит Омерика.

Во времена империи был создан институт ислама, структурированный по примеру христианских церквей: была введена должность великого муфтия, лидера боснийских мусульман, по примеру лидера Церкви, в то время как в исламе иерархия духовных лидеров полностью отсутствует, также как и понятие духовенства в целом.

Омерика считает, что боснийский тип организации ислама может сделать его в Европе более привлекательным, не объясняя, впрочем, каковы цели подобного устремления.

«Эта форма институционализации более близка для многих европейцев, поскольку они видят параллели с церковной организацией», — считает исламовед, предлагая, по сути, подмену религиозных понятий в угоду социально-политическому заказу.

Некоторые специалисты называют подобную формулу «евроисламом». Это понятие ввёл немецкий политолог Басим Тиби в 1990-е гг. Оно означает совмещение ислама с современной европейской культурой и адаптацию его положений к европейским ценностям.

Однако некоторые учёные, такие как Керем Октем из Оксфордского европейского научного центра, не согласны с такой формулировкой и считают, что идея «евроислама» бесполезна, предлагая, однако, при этом ещё более мифическую теорию.

По мнению Октема, ислам совсем не чужеродное явление для Европы. «Основная проблема заключается в том, что бытует мнение о том, что ислам — это что-то внешнее, что-то другое, что-то неевропейское, и поэтому возникают идеи о «одомашнивании» этой религии, европеизации или национализации», — говорит Октем.

В трактовке истории Европы Октема ислам гармонично существует в Европе много веков. Босния - это не единственный пример, утверждает учёный, есть также Турция, Албания, Болгария. К тому же существуют татары, которые живут, по данным Октема, в Польше уже более 600 лет. Они составляют всего 1 % населения, однако согласно Адаму Васу, исламоведу из Люблинского католического университета, сейчас к ним присоединяется вторая волна мусульман. Это в основном студенты из различных арабских стран, которые приехали в Польшу во 2-й половине ХХ в. Многие женились в Польше и завели семьи.

«Таким образом, в Европе проживают турки, алжирцы, албанцы, боснийцы, пакистанцы, иранцы, мусульмане Польши, и все они говорят на разных языках, имеют различные религиозные и культурные традиции. «Даже теоретически невозможно найти для них единую модель, слишком много различий и надо это учитывать», — заключает Октем.

Доктор Адам Вас также считает, что не может быть никакой унифицированной европейской формы ислама, ни боснийской, ни какой либо иной, но возможна скорее европейская региональная форма ислама. Например, существует особая африканская региональная форма ислама, которая в значительной степени отличается от юго-восточной азиатской формы ислама.

«Нам нужен ислам с определёнными европейскими характеристиками: демократия, права человека, свобода вероисповедания. Для этого необходимы процесс ре-интерпретации Корана, и потребуется новая концепция экзегетики исламского священного писания, — считает доктор Вас. – И это проблема, в решении которой как раз могут поспособствовать мусульмане, проживающие в Европе уже многие века».

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