На выборах в Марокко победил "умеренный" исламизм

Министерство внутренних дел Марокко обнародовало окончательные результаты выборов, состоявшихся 25 ноября, объявив победителем "Партию справедливости и развития", сообщает Би-Би-Си.

Согласно итогам голосования, "умеренный" исламизм получит 107 из 395 мест в парламенте. Согласно новой Конституции Марокко, король Мохаммед VI обязан назначить на пост премьер-министра представителя партии, набравшей большинство на выборах.

Лидер ПСР объявил, что его партия будет концентрировать усилия на развитии демократии и качества управления.

В июле в Марокко прошла конституционная реформа. Инициатором конституционных изменений в стране выступил сам король Марокко Мохаммед VI. К такому решению монарха подтолкнули массовые народные выступления, которые начались в стране в феврале нынешнего года, вслед за Тунисом и Египтом, с требованиями коренных внутриполитических преобразований. В обращении к нации 9 марта король Мохаммед VI заявил о решении провести конституционную реформу.

На референдуме 1 июля большинство избирателей поддержали предложенный королем проект конституционной реформы. Согласно новой Конституции, полномочия монарха ограничиваются, премьер-министр будет обладать правом роспуска парламента, а судебная власть должна стать независимой от исполнительной и законодательной.

