В Пакистане имя Иисуса Христа внесено в список слов, запрещенных в текстовых сообщениях

Христиане Пакистана возмущены решением национальных телекоммуникационных служб включить имя Иисуса Христа в список 160 слов, запрещенных в текстовых сообщениях, передает CWN со ссылкой на агентство Fides.

Священник Джон Шакир Надим, секретарь комиссии Конференции католических епископов Пакистана по социальным коммуникациям, заявил, что будет оказано «все необходимое давление на правительство, чтобы устранить имя Христа из запрещенного списка».

«Мы понимаем желание защитить умы молодых людей, составив список непристойных слов. Но почему в него включают имя Христа? Что здесь непристойного? Этот запрет является нарушением нашего права проповедовать Христианство и задевает самолюбие христиан. Если запрет будет подтвержден, это станет черной страницей в истории страны, дальнейшим актом дискриминации христиан и открытым нарушением Конституции Пакистана», — отмечает священник.

Седмица.Ru

