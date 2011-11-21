В Саудовской Аравии томный взгляд объявлен преступлением

По мнению ревнителей мусульманской веры в Саудовской Аравии, даже полностью закутанная в черный балахон женщина может породить сатанинские желание у мужчин.

Добиться этого она может "томным взглядом".

Проект закона, который защищает мужчин от подобной напасти (женщинам теперь закроют и глаза) предложен саудовской религиозной полицией (Комитет по защите нравственности и предотвращению порока).

Пресс-представитель комитета, Мутлег аль-Набит провозгласил: "Мужчины-полицейские будут вмешиваться. Они заставят женщин покрывать и глаза, особенно, томные. У нас есть на это полное право".

Комитет по поддержке добродетели и борьбе с грехом Саудовской Аравии - местная полиция нравов - разработал указания, согласно которым женщинам из "соблазнительными" глазами будет запрещено демонстрировать их на публике.

Об этом сообщил представитель комитета.

При этом определять, какие глаза - "соблазнительные", а какие - нет, будут сами полицейские.

В арабской блогосфере уже развернулась оживленная дискуссия, попадает под это определение тушь на ресницах или же достаточно просто смелого взгляда из-под никаба.

Согласно законам шариата, женщины, проживающие в королевстве, должны носить никаб - черный наряд, что с ног до головы окутывает их тело. Глаза оставались единственной частью женского тела, которую могли увидеть окружающие.

Саудовские женщины лишены в королевстве многих прав - в частности, права участвовать в выборах или водить машину. Они могут появляться в общественных местах только в сопровождении близкого родственника мужского пола. Если им удастся добиться развода, дети останутся мужчине.

Несколько дней назад арабские СМИ сообщили, что жителю королевства требуется госпитализация после столкновения с сотрудником комитета, который требовал у его жены спрятать глаза под паранджой. В результате мужчина попал в больницу с ножевыми ранениями руки.

Однако самый громкий случай произошел в 2002 году. Тогда полиция нравов отказалась выпускать старшеклассниц из горящего здания школы в Мекке, поскольку их головы не были покрыты платком. В результате 15 девушек погибли, десятки пострадали от ожогов и отравления угарным газом.

Комитет, который подчиняется лично королю Саудовской Аравии, был создан в 1940 году.

Кириос

