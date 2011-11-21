Медведев пообещал мусульманам миллиард и поругал арабскую весну

В ходе поездки в Башкирию президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретился с представителями мусульманского духовенства: он пообещал, что в ближайшие три года государство выделяет почти миллиард рублей на подготовку специалистов по культуре и истории ислама, а также поругал арабскую весну за кровопролитие.

"С точки зрения нашего подхода, подхода российского государства понятно стремление людей к демократии. Но режимы, которые были сметены в результате этих событий, они были очень старыми, прогнившими, и люди ими были недовольны. Это объяснимо и понятно", - сказал Медведев.

По его словам, вопрос в том, что получено в результате - развитие или гражданская война. "Если результатом является гражданская война, убийство других граждан, в том числе мусульман, убийство одного мусульманина другим, убийство представителей других религий - это абсолютно неприемлемый результат", - заявил глава государства. "Какими бы красивыми словами это не сопровождалось - это ни принять, ни оценить невозможно", - подчеркнул он.

В России будет продолжена подготовка специалистов по истории и культуре ислама, на эти цели в ближайшие три года государство выделяет почти 1 млрд рублей, сообщил Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

"Мы уделяли и будем уделять внимание развитию в России религиозного многообразия", - заверил президент РФ.

"Повышение качества подготовки специалистов по истории и культуре ислама, полноценная интеграция исламских духовных образовательных учреждений в образовательную систему РФ - безусловно, важная задача", - подчеркнул он.

В России впервые в истории был принял Госстандарт высшего образования по специальности "исламская теология". "Это позволило крупнейшим государственным вузам иметь факультеты по подготовке исламских священнослужителей, - отметил президент. - Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас было сильное и эффективное исламское образование".

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