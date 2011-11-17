Итальянцы изготовили самый большой в мире Коран - 1,5 на 2 м

Руководству Татарстана сегодня будет торжественно передан уникальный Коран, изготовленный итальянскими мастерами.

Это самый большой Коран в мире: его размеры - 1,5 на 2 метра, в нем 632 страницы, вес - 800 кг. Страницы священной для мусульман книги изготовлены из шотландской бумаги, для украшения обложки использованы малахит, полудрагоценные камни, фианиты, яшма, сусальное золото, серебро.

Двухметровый Коран будет временно размещен на почетном месте в холле первого этажа мечети "Кул Шариф" в Казанском кремле.

В июне 2012 года уникальный Коран планируется перевезти на постоянное место - в древний город Болгар - место официального принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарией в 922 году.

Коран будет размещен в специально построенном Памятном знаке.

Начальник отдела пропаганды и информации ДУМ Татарстана Ришат ХАМИДУЛИН сообщил, что Коран изготовлен итальянской компанией "Реверра ЛТД" по заказу Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана "Возрождение - Янарыш".

ubr.ua