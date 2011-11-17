Законы шариата: в Йемене после отрубания руки умер юноша

Согласно информации, поступившей из южной провинции Абьян, боевики группировки Ансар Аль-Шариа подвергли бичеванию 5 человек по подозрению в распространении наркотиков, передаёт Bikyamasr.

После исполнения наказания в виде 80 ударов плетью, молодых людей отпустили.

Исламская группировка Ансар Аль-Шариа, которая заявляет своей целью восстановление шариата в стране, на протяжении последних нескольких месяцев приводит в исполнение показательные казни и наказания.

Незадолго до этого, в результате шариатской меры наказания в виде отрубания руки, погиб молодой человек, обвинённый в воровстве электрического кабеля.

Как передаёт Al-Arabia news channel, наказание было приведено в исполнение в поле, недалеко от Джаара, города, находящегося под контролем исламской группировки, на глазах десятков свидетелей.

Седмица.Ru