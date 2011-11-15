Шариат добрался до лыжных курортов Ирана. Согласно циркуляру, выпущенному командованием полиции Исламской республики, начиная с этого сезона женщины не смогут заниматься горнолыжным спортом без сопровождения ближайшего родственника - отца, мужа или брата. Многочисленные горнолыжные курорты страны до недавнего времени оставались зоной, свободной от законов шариата. Лыжницы могли скользить по склону без того, чтобы одевать под каску традиционный платок.

На курортах сохранялись многие социальные нормы, принятые в Иране до победы Исламской революции. Женщины воспринимались как полноправные члены общества, в отличие от ситуации по стране в целом.

Как отмечают правозащитные организации, иранские женщины не имеют права на развод и несут уголовную ответственность с девятилетнего возраста. Их дети, родившиеся в браке с иностранцем, не имеют права на иранское гражданство, в отличие от детей иранца и иностранки.

Мужчина, кторый застал жену во время супружеской измены, имеет право убить ее на месте. Если же он убил ее при других обстоятельствах, то заявления, что он подозревал ее в неверности, будет достаточно, чтобы возможную казнь заменили 10 годами лишения свободы.

Кириос



