Британия объявила вне закона экстремистское исламское движение

Великобритания объявила незаконной деятельность на территории Соединенного Королевства экстремистского движения "Мусульмане против крестовых походов" (Muslims Against Crusades).

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении британского МВД.

"Сегодня я подписала распоряжение, которое объявляет вне закона движение "Мусульмане против крестовых походов". Это означает, что теперь членство или поддержка этой организации будет считаться уголовным преступлением", - сказала министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй.

"Мусульмане против крестовых походов" была основана в 2010 году, но по сути, как констатирует само министерство, это стала лишь новым именем существовавших ранее и уже запрещенных радикальных групп, как, например, Islam4UK.

Члены движения считают, что мусульмане не должны подчиняться местным законам какой бы то ни было страны, в которой они проживают. Именно с деятельностью "Мусульман против крестовых походов"связаны появившиеся в прошлом году слухи о том, что отдельные районы Великобритании могут оказаться под действием шариата. Движение призывало мусульман создать так называемые "независимые эмираты"в отдельных британских городах.

Запрет на деятельность организации последовал после того, как ее активисты намеревались повторить свою прошлогоднюю акцию протеста против Дня перемирия (Armistice Day) 11 ноября, в который Великобритания вспоминает жертв военных конфликтов. В 2010 году "Мусульмане против крестовых походов"собрались у концертного зала Альберт-холл и начали жечь маки - традиционный символ памяти погибших в войнах.