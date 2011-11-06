Смертник взорвался во время намаза в мечети в Афганистане

Террорист-смертник взорвался в воскресенье во время праздничного намаза по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Эйд-е Курбан в мечети на севере Афганистана, более десяти человек погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе сил безопасности полиции провинции Баглан.

По словам собеседника агентства, теракт произошел в мечети старой части города Баглан-е Маркязи, бывшего административного центра провинции Баглан.

По данным полицейских, террорист в жилете смертника вошел в мечеть и взорвался рядом с одним из высокопоставленных офицеров провинциальных сил безопасности полиции по имени Абдул.

По предварительным данным, сам Абдул и шесть его охранников погибли. Жертвами теракта стали также трое мирных жителей.

Вместе с тем, как позже информировал СМИ пресс-секретарь МВД Афганистана Седдик Садики, в теракте погибли шесть мирных жителей, еще 15 получили ранения.

Входят ли убитые телохранители полицейского в число мирных жителей, не уточняется.

Накануне лидер талибов Мулла Омар призвал своих боевиков беречь жизни мирных жителей и во время праздника жертвоприношения воздержаться от терактов, в которых может пострадать мирное население. Виновные в гибели мирного населения предстанут перед шариатским судом, заявил М.Омар.

