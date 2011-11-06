В Саудовской Аравии начался хадж

В Саудовской Аравии более двух миллионов мусульман со всего мира приступают к совершению хаджа - паломничеству к святым местам в Мекке и Медине.

Саудовские власти накануне объявили, что без специальных разрешений они никого в страну не допустят. Такая практика была введена три года назад. Каждая страна при этом получает определенную квоту.

В этом году также было запрещено верующим курить на территории святых мест, нарушителям грозит крупный штраф.

Сегодня паломники, облачившись в белые одеяния, символизирующие состояние духовной чистоты, отправятся к горе Арафат, где им предстоит обряд стояния. Большинство паломников идут 25 километров пешком.

Те, кому преодолеть это расстояние тяжело, едут на микроавтобусах. Весь сегодняшний день паломники проведут в молитвах, повторяя: "Я перед тобой, о Аллах".

Хадж - одна из основных обязанностей мусульманина, гарантирующая ему отпущение грехов и достижение вечного блаженства в загробной жизни. Каждый правоверный обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж.

Ранее король Саудовской Аравии пригласил совершить хадж палестинцев, обмененных на израильского солдата Гилада ШАЛИТА. Их он назвал своими почетными гостями.

Корреспондент.net

