В Сирии объявлена амнистия в честь Курбан-байрама

Власти Сирии объявили об амнистии для 553 заключенных, арестованных во время подавления антиправительственных демонстраций в стране

Как передает Agence France-Presse со ссылкой на сирийское агентство SANA, амнистия была объявлена в честь мусульманского праздника "Эйд аль-Адха" (праздник жертвоприношений, также известен как Курбан-байрам), который отмечается в 2011 году 6 ноября. Амнистия касается оппозиционеров, не обвиненных в убийствах.

Ранее было объявлено об амнистии чуть более 100 заключенных. Сколько всего человек арестовано за участие в массовых демонстрациях с требованием свержения режима сирийского президента Башара АСАДА, достоверно неизвестно. Правозащитники сообщали о нескольких тысячах арестованных, однако власти Сирии официально подобные сведения не подтверждали.

Массовые волнения в Сирии продолжаются с весны 2011 года, когда в ряде стран Ближнего Востока и Магриба начались народные выступления против действующих властей. Б.АСАД неоднократно заявлял о намерении частично удовлетворить требования демонстрантов, однако оппозиция продолжает настаивать на отставке сирийского лидера.

4 ноября стало известно, что власти Сирии пообещали избавить от уголовного преследования оппозиционеров, которые решат сложить оружие.