В Алжире строят третью в мире по величине мечеть

Президент Алжира Абдель-азиз Бутефлика заложил первый камень в основание Большой мечети в столице Алжира. Это будет третья по величине среди мечетей мира, которая будет уступать своими размерами лишь мечетям саудовских Мекки и Медины.

Согласно сообщению алжирской ежедневной газеты «Трибуна», мечеть Джамаа Аль Дхазаир будет построена в районе Мохаммадийя на востоке алжирской столицы. Площадь гигантского комплекса мечети будет составлять 20 гектаров.

Место для мечети было выбрано с учетом близости к морю, центру Алжира и направления к Мекке. Примечательно, что у мечети будет лишь один минарет, который, однако, будет иметь гигантские размеры, также как и главный двор и молитвенный зал.

Седмица.Ru

