Начался хадж в Мекку

Миллионы мусульман начали сегодня хадж в Мекку. Большинство из них приехали раньше, чтобы посетить святые места в Мекке и мечеть Медине, где был похоронен пророк Мухаммед, передает The Telegraph.

«Более 2,5 млн. паломников уже находятся в Мекке. Ожидается, что в ближайшие дни прибудет еще несколько тысяч », - говорится в сообщении местной полиции.

Больше людей ожидается в субботу, когда все паломники собираются у горы Арафат рядом с Меккой, и в воскресенье, когда проведут Ид аль-Адха, - праздник жертвоприношения.

Паломничество является одним из «пяти столпов ислама», и включает в себя определенные обряды, паломники должны выполнить в течение трех дней. Начинается хадж с одевания специального белого наряда ихрама. Паломники должны семь раз обойти вокруг Каабы - здания в центре Великой мечети в Мекке, потом семь раз пробежать расстояние между холмами Сафа и Марва, выпить воды из священного источника Замзам, помолиться у горы Арафат и бросить семь камешков в один из трех особых столбов, символизирующих дьявола в долине Мина вблизи Мекки.

