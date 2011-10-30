Ислам - беспокойный сосед, считает большинство финнов

Несмотря на то, что финны довольно спокойно приняли в своей стране к мигрантам-представителям других религий, в данный момент большинство граждан выражают негативное отношение к исламу, передает IceNews.

По заявлению представителя Церковного НИИ Киммо КЕТОЛИ, проводившего опрос общественного мнения в Финляндии, финны имеют достаточно позитивное отношение к индуизму и буддизму, чувствуют свою связь с Христианством, однако имеют негативные впечатления от ислама.

Несмотря на то, что за последние 20 лет в стране увеличилось число граждан, исповедующих нетрадиционные для Финляндии религии, институт пришел к выводу, что отношение к исламу за последние 10 лет явно ухудшилось.

По мнению КЕТОЛИ, данная тенденция в обществе наблюдается исключительно благодаря деятельности СМИ, а поведение самих мусульман в стране, которых пока не так много, как в других европейских странах, к этому не имеет отношения.

Трое из пяти финнов в ходе опроса заявили, что ислам - скорее источник конфликтов, а не мира, в то время как 4/5 опрошенных заявили, что мусульмане склонны быть нетолерантными.

Несмотря на это, только 4% из числа респондентов заявили, что будут возражать, если кто-нибудь из их семьи женится на представителе другой религии.

Согласно социологическим исследованиям, большинство финнов являются членами Евангелической Лютеранской церкви, при этом 10% заявляют, что не верят в Бога.

Католический Обозреватель

