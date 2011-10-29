В Украине впервые переводят Сунну - сакральную традицию ислама

В Лаборатории перевода сакральных текстов Национального университета «Острожская академия» начата работа над первым в истории украинской науки переводом текстов Сунн — важного арабоязычного первоисточника, который дает возможность глубже понять основы арабско-мусульманской культуры.

Главным исполнителем проекта назначен кандидат исторических наук Михаил ЯКУБОВИЧ, который в прошлом году завершил работу над переводом Корана.

«Теперь наступила очередь для перевода Сунн, которая состоит из хадисов — переводов о жизни и наставлениях пророка Мухаммада и его сподвижников. Это практическая основа мусульманского права, этики, доктрины, даже политики, то есть арабско-мусульманской культуры в целом. Хадисы вмещены в сборники, самые известные из которых, — труды Аль-Бухаре и Муслима. Существуют критерии оценки подлинности хадисов, поэтому мы планируем работать именно с наиболее достоверными текстами. Разработана и соответствующая стратегия перевода, которая позволит сохранить автохтонное значение хадисов и, кроме этого, передать содержание в доступной и понятной для украинского читателя форме. Издание будет включать не только текст на украинском языке, но и основательные комментарии мусульманских авторов разных времен. Некоторые из этих толкований до сих пор не переводились ни одним европейским языком и, можно сказать, остаются своеобразным «белым пятном» в востоковедении», — рассказывает Михаил ЯКУБОВИЧ.

Предусматривается, что в проекте будут участвовать известные специалисты из университетов Ближнего Востока.

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