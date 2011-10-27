В нью-йоркском музее новая экспозиция, посвященная исламскому искусству

В нью-йоркском музее Метрополитен открывается экспозиция, посвященная исламскому искусству. Одной из жемчужин выставки являются древние, написанные красивым каллиграфическим почерком экземпляры Корана и суфийские книги XV в. из Ирана, сообщает WebIslam.

В целом экспозицию составляют около 1200 предметов искусства, отражающие 13 веков истории ислама в Турции, Иране, Средней Азии, Северной Африке, Испании.

Экспозиция размещается в 15 новых галереях музея. Экспонаты были тщательно отобраны из 12 тыс. предметов, составляющих коллекцию музея и представляющих развитие исламской культуры в разных областях.

Примером научных достижений исламского мира является представленная на выставке астролябия XIII в. Изящные деревянные окна с тонкой резьбой, привезенные из Индии, отражают особенности мусульманской архитектуры. Церемониальные мечи с ручками из слоновой кости, инкрустированные золотом, рубинами и серебром, изысканные ковры с геометрическим орнаментом дают широкое представление о сложных взаимосвязях между различными культурами в исламе.

Одной из изюминок новых галерей является отстроенный по сирийскому оригиналу интерьер резиденции в Дамаске XVII в. Зал с мраморным полом, выложенным геометрическими фигурами, кокетливой формы красные подушки по периметру, стены и потолок облицованы деревянными панелями с надписями из Корана, арабесками и другими фигурами.

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