Четверть норвежцев смотрят на ислам как на угрозу

25% процентов норвежцев считают, что в стране слишком много мусульман. Многие также считают, что ислам представляет угрозу для норвежской культуры.

Такие данные были получены по результатам опроса проведенного Ранди Гресгерд из исследовательского центра Norstat по заказу Норвежской телерадиовещательной корпорации (NRK) .

"В Европе и США существует общая тенденция, указывающая на то, что люди воспринимают не-западные культуры как угрозу своей национальной или Западной культуре. Мы говорим о состязании культур или столкновении цивилизаций", - сказала Гресгерд NRK.

Сразу же после того, как в центре Осло в пятницу днем, 22 июля, взорвалась бомба, все, и журналисты и эксперты, и простые люди на улице предположили, что за этим деянием стоят исламские террористы.

Эксперты рассуждали на телевидении, что за этим стоит "Аль-Каида". Журналисты даже связались с лидером Исламского совета Норвегии, и задали вопрос, знает ли он – кто этот террорист, и предположили, что к этому причастен норвежец с темным цветом кожи.

Но в тот же вечер полиция сообщила, что виновником взрыва в западном районе Осло был белый норвежец. Норвегия была атакована не иностранным исламистом, а своим собственным норвежцем.

В течение нескольких дней после этого политики, священники и имамы говорили о важности терпимости и понимания.

Несколько мусульман на протяжении двух месяцев после теракта говорили в эфире NRK, что атаки 22 июля должны поспособствовать уменьшению предубеждения против мусульман как социальной группы.

"Мы все чувствуем ту же потерю друзей, родственников и сограждан – мы все являемся частью "нас" норвежцев", - говорил социальный комментатор Махмуна Хан.

Однако нынешний опрос NRK показывает изменение отношения норвежцев к исламу.

"Это говорит о своего рода эффекте 22 июля, когда мы можем видеть более позитивный взгляд на мульти-культурную Норвегию", - говорит политолог Андер Равик Юпскас из Университета Осло.

Он сослался на предыдущие исследования, когда около половины населения Норвегии выражало мнение, что ислам несовместим с норвежскими ценностями.

Согласно данным Центра исследований интеграции и различий (Directorate of Integration and Diversity - IMDi), существует "стабильный и широко распространенный скептицизм в отношении мусульман в Норвегии". В 2005 году центр TNS Gallup провел соответствующее исследование по заказу IMDi.

Каждый год норвежцев спрашивают, считают ли они, что "исламские ценности совместимы с фундаментальными ценностями норвежского общества?".

Из года в год соотношение ответов практически не меняется. Данные, поученные в период с 2005 по 2010 год, показывают, что более 50% опрошенных считают, что эти вещи не совместимы.

48,2% скептически относятся к людям исламского вероисповедания.

В тоже время другие исследования говорят, что мнение большинства населения о норвежских мусульманах на самом деле далеко от реальности.

"Мы считаем, что в среднем, норвежские мусульмане на самом желе гораздо более религиозны, фундаменталистичны и негативно относятся к норвежскому обществу, чем они показывают это", говорится в исследовании Либеральной лаборатории, проводившей исследование в 2007 году.

Новый опрос TNS Gallup был проведен на фоне изменившихся условий - что думают норвежцы о том, как норвежские мусульмане относятся к Норвегии и исламу?

Ответы значительно отличались от тех, что были получены в рамках аналогичного исследования, проведенного телеканалом TV2 в прошлом году.

93% мусульман заявили, что они хотят большей интеграции. В тоже время 38% остального населения считают, что мусульмане действительно хотят этого.

По словам Гресгерд, это заблуждение все более широко используется на Западе – о том, что все мусульмане хотят навязать исламский закон, известный также как шариат.

"Либеральные идеалы равенства и прав гомосексуалистов противопоставляемые исламскому образу жизни, и используется для оправдания более строгих законов об иммиграции и интеграционной политики, а также военной интервенции в мусульманские станы", - считает Гресгерд.

Исследование NRK также говорит и о том, чье мнение имеет наиболее важное значение в отношении мусульманской иммиграции. Мужчины в целом более скептичны, чем женщины. Люди с низким уровнем образования также более скептично настроены по отношению к исламу, чем люди с высшим образованием.

Хотя существуют и региональные различия. Только 6% жителей Осло считают, что ислам является угрозой норвежской культуре. При этом среди жителей южного побережья такого мнения придерживаются уже 20%.

"Мы также видим тенденцию, при которой те, кто знаком с мусульманами относятся к ним более позитивно, чем те, которые о них не знают", - считает Юпскас.

По его словам, аналогичные исследования в других европейских странах показывают, что высокая доля мусульман среди населения не обязательно способствует формированию еще больших предрассудков.

"Это относится также и к Скандинавии, где Швеция является самой положительной в этом плане страной, несмотря на то, что они приняли большинство иммигрантов", - сказал он.

mignews.com