У мусульманской общины Мамут-Султана забрали землю мечети

Поселковый совет Мамут-Султана (Крым) аннулировал разрешение на отвод 0,2 га земли под строительство мечети, выданное местной мусульманской общине «Салгъыр-баба». Как информационному агентству QHA сообщил источник в общине «Салгъыр-баба», разрешение на разработку проекта отвода земельного участка площадью 20 соток под строительство мечети было выдано в 1995 году.

Однако на днях, в ходе сессии поссовета, было принято решение об аннулировании разрешения и о выделении 3,5 га земли, куда вошли и выше указанные 0,2 га, под строительство оптово-розничного рынка по продаже сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь, в поселковом совете Мамут-Султана сообщили, что аннулирование разрешения о выделении 20 соток земли под строительство мечети связанно с тем, что с момента его выдачи никакие работы по подготовке проекта землеотвода общиной «Салгъыр-баба» сделаны не были и как следствие земельный участок 15 лет не использовался по назначению. При этом в поссовете отметили, что в ближайшее время поселковым советом будет рассмотрен вопрос о выдаче разрешения общине «Салгъыр-баба» на разработку проекта отвода земли под строительство мечети в другом месте.

РИСУ