Ливия будет жить по законам шариата

Глава Переходного национального совета (ПНС) Ливии Мустафа Абдель ДЖАЛИЛЬ заявил, что в основу юридической системы Ливии будут положены законы шариата - мусульманского религиозного права. "Как мусульманская страна, мы приняли исламские законы шариата в качестве основы законодательства, поэтому любой закон, противоречащий принципам ислама, отменяется", - подчеркнул он, выступая на митинге сторонников новой власти Ливии в Бенгази.

На этой манифестации представители ПНС провозгласили "освобождение" страны от правления Муамара Каддафи, которое длилось 42 года. Перед своим выступлением на митинге в Бенгази глава ПНС стал на колени, чтобы совершить мусульманскую молитву. Мустафа Абдель ДЖАЛИЛЬ не уточнил, насколько досконально новые власти Ливии намерены соблюдать нормы традиционного мусульманского права.

Законы шариата в своей основе были созданы на заре истории ислама, в раннем Средневековье. В том или ином объеме нормы шариата действуют во многих мусульманских странах, таких как Пакистан, Судан, Афганистан. Толкование мусульманского права зависит от принятого в стране направления в исламе.

Некоторые нормы шариата, такие как отсечение руки в наказание за кражу или казнь через избивание камнями за прелюбодеяние, в наше время не соблюдаются в большинстве мусульманских стран. Эти нормы действуют только в странах с фундаменталистскими режимами, таких как Иран или Афганистан времен правления талибов. Ряд строгих и архаичных норм шариата действует также в Саудовской Аравии, где царит ваххабитское течение в исламе.

Вести