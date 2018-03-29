Пастырский визит Патриарха Кирилла в Украину: выводы для мусульманской уммы

Завершившийся пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси в Украину стал, безусловно, важнейшим событием общественно-политической жизни страны за последнее время. Он оказал сильное влияние как на духовную жизнь Украины, так и на ее внутреннюю и внешнюю политику, ее цивилизационный выбор.

В этом контексте визит и его последствия далеко не безразличны и мусульманам Украины, особенно с учетом того, что среди тем, обсуждаемых Святейшим Патриархом, были и утверждение Ислама в Европе, и христианско-мусульманский диалог.

Какие же уроки и выводы должна сделать для себя мусульманская умма Украины?

Во-первых, сама личность Московского Патриарха, его ораторское искусство, эрудиция, твердое отстаивание своей позиции и умение вести политику — все это заставляет особенно остро почувствовать жесточайший дефицит руководителей украинских мусульман, отвечающих сегодняшним требованиям. Поэтому наиболее острым и злободневным сегодня является вопрос качественной модернизации отечественной мусульманской элиты. Без этого невозможно найти новые подходы в работе духовных и общественных организаций мусульман, нельзя успешно решать задачи и проблемы нынешнего этапа исламского возрождения в Украине, связанные с богословием, идеологией, социальной сферой, культурой и наукой, и, наконец, возрастанием вклада мусульман в развитие страны.

В тесной связи с данной проблемой и вопрос качественного обновления, а фактически — создание системы воспитания духовной элиты мусульман Украины — системы, которая бы не замыкалась на местечковые, групповые интересы, а действовала бы как общенациональная.

Во-вторых, как для руководителей духовных и общественных организаций мусульман Украины, так и для всей мусульманской уммы очень важно проанализировать и сделать соответствующие выводы из ряда выступлений и проповедей Святейшего Патриарха, в которых он непосредственно обращается к теме Ислама. И здесь, прежде всего, выделяется Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на встрече с общественностью Одессы 22 июля и ответы Патриарха Кирилла на вопросы участников встречи во Дворце студентов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара 24 июля. В этих выступлениях были рассмотрены такие важнейшие вопросы, как причины возрастания авторитета и влияния Ислама в Европе, недостатки и изъяны существующей в Европе модели «мультикультурного» общества, состояние мусульманско-христианского диалога и партнерства в Российской Федерации и Украине.

Анализируя модель мультикультурного социума, реализуемую в Западной Европе, Патриарх Кирилл отмечает, что ее главный изъян заключается в стремлении построить такое общество, которое осуществляется «на нерелигиозной основе». Сторонники такого мультикультуризма стремятся сделать «религиозный фактор «невидимым», исключить его из общества и перенести в сферу семейного, личного пространство человека, чтобы сам этот фактор не беспокоил тех, кто к нему не имеет отношения».

По убеждению Патриарха Кирилла это — «опаснейшая тенденция», иногда приводящая к курьезам, а иногда к трагедиям. В качестве пример Кирилл приводит запрет в некоторых западноевропейских странах на рождественские елки, поскольку это, якобы, может обидеть мусульман. Патриарх Московский и всея Руси упомянул неприятные моменты из жизни христиан. Но можно продолжить эту тему и вспомнить еще более нелепые примеры в современной Европе, когда под предлогом «защиты идентичности», «соблюдения прав человека и общества» пытаются принимать законы, запрещающие никаб, или злополучный референдум в Швейцарии против строительства минаретов.

Что же касается роста влияния и авторитета Ислама в Европе, Патриарх отвечает, что интерес к Исламу в западноевропейских странах порожден «конкретной этикой исламской традиции, ее бескомпромиссностью». Обращение многих европейцев в Ислам Патриарх объясняет отказом от чрезмерной политкорректности и размытости. Это, указывает Кирилл, — реакция на глубочайший кризис западного христианства: «Если вера и Церковь перестают четко и ясно говорить людям, что есть добро, и что — зло, они перестают быть нужны».

Сегодня Ислам в Европе выполняет фактически ответственную работу по спасению самого западноевропейского общества от сползания в пучину безнравственности, неверия, безудержной погони за наживой. Ислам является важной составляющей тех сил, которые стремятся возродить высокие идеалы нравственности, скромности, этического бизнеса. На эту роль Ислама указывают и многие служители христианских церквей.

Патриарх Кирилл отметил развитие христианско-мусульманского диалога в России и в Украине. Он выделил следующие факторы, способствующие развитию этого диалога: отсутствие на постсоветском пространстве серьезных конфликтов, общая озабоченность сохранением религиозного фактора в человеческой жизни, вопросы нравственности, защиты среды человеческого обитания и многие другие.

Патриарх подчеркнул, что диалог Православной церкви с Исламом осуществляется не ради создания некой «общей религии», «сверхцеркви». Задача церкви , по мнению Патриарха, — «быть верной своей вере и совершенствоваться в ней, и тогда ее позиция и голос будет понятнее честным, благочестивым представителям других религий». Речь идет не о доктринальном сближении, а о попытке создать платформу для выражения совместной озабоченности относительного того, что происходит в современном мире.

Таким образом, в ряде своих проповедей во время пастырского визита в Украину, Патриарх Московский и всея Руси сформулировал принципиальные теоретико-методологические, концептуальные подходы Русской православной церкви к проблемам Ислама в современной Европе и развития христианско-мусульманского диалога на территории бывшего Советского Союза. И мусульмане Украины должны глубоко это понимать и, соответственно, сформулировать свое видение модели поликонфессиального, многомерного мира.

Наконец, в-третьих, речь идет о воздействии, которое окажет данный визит на формирование государственной политики Украины в отношении Ислама в контексте усиливающегося влияния Русской православной церкви.

Напряженная полемика в экспертной среде, СМИ и политикуме по поводу содержания, целей и последствий визита в Украину продолжается. Особое внимание уделяется идее «Русского мира», ее влияния на формирование как новых форм и уровня взаимоотношений между Россией, Украиной, Беларусью, так и коррекции моделей церковно-государственных отношений в этих странах. Известно, что концепцию этих отношений, сложившуюся в Украине, отличает последовательное отстаивание свободы совести как неотъемлемое право гражданина и партнерство государства и религиозных организаций.

Ни одна религия в Украине не может быть признана главенствующей, обязательной, ни одна церковь не может быть признана в качестве государственной. Эти принципы закреплены в Конституции Украины, что, конечно же, не означает отказа от дальнейшего совершенствования законодательства и механизмов его реализации. Так, давно назрела необходимость в разработке на основе принципов государственно-конфессиональных отношений Концепции государственной политики Украины в отношении Ислама.

В Российской Федерации задачи, решаемые страной на международной арене, проблемы сохранения территориальной целостности, поиски общенациональной идеологии, которая бы стала объединяющим и мобилизующим фактором перед потребностями модернизации, фактически вывели Русскую православную церковь в положение «первой среди равных». Этому способствовало и влияние незаурядной личности самого нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — выдающегося государственного и общественного деятеля и признанного духовного лидера. В этих условиях российские мусульмане стремятся консолидироваться, найти свое достойное место в социально-политической, экономической и других сферах общественной жизни. Широкий резонанс в российском обществе вызвали выступления Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о Золотой Орде как основе российской государственности, о том, что игнорирование славяно-тюркских, православно-мусульманских корней Российского государства ведет к его дестабилизации, а, в конечном итоге, к распаду.

Могут ли реалии общественно-политической жизни России, особенности складывающейся там системы взаимоотношений между государством и ведущими конфессиями оказать влияние на Украину в процессе нынешнего развития отношений между нашими странами?

Степень и уровень такого влияния, по-видимому, будут определяться в первую очередь твердостью и последовательностью руководства Украины в отстаивании ее национальных интересов в отношениях с нашим соседом. При всех своих далекоидущих проектах Патриарх Кирилл прекрасно понимает, что суверенитет, государственность Украины — это свершившийся факт, или, как он говорил, — «воля Божья».

В аэропорту Борисполь, по прибытию в Киев из Днепропетровска, Патриарх отметил, что «Украину ждет очень хорошее будущее, и дай Бог всем нам работать для этого будущего!»

В этом плане всем нам, живущим на благодатной украинской земле — христианам, мусульманам и представителям других конфессий — жизненно важно сохранить стабильность, взаимное уважение и любовь, чтобы обустроить Украину — наш общий дом и Родину по Божьим заповедям.

Вячеслав Швед, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины,

вице-президент ВОО «Украинский центр исламоведения», специально для УНИАН-Религии

