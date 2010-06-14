В Киеве суд не разрешил мусульманке сфотографироваться на паспорт в хибжабе

Окружной административный суд г. Киева отклонил иск жительницы Бахчисарая Сусанны Исмаиловой, которая требовала от Министерства внутренних дел Украины разрешить ей сфотографироваться на паспорт в хиджабе, - платке, ношение которого обязательно для верующих мусульманок, сообщает Институт религиозной свободы.

Судебный процесс в Окружном админсуде Киева завершился 4 июня. По итогам рассмотрения дела суд отказался удовлетворить иск крымчанки. "Другими словами, суд считает, что права мусульманки не ущемляются, а, следовательно, девушки будут вынуждены и дальше фотографироваться без хиджаба", - объясняет издание.

С.Исмаилова готовится подать апелляцию на данное решение суда.

В своем иске 25-летняя Сусанна Исмаилова требовала признать утвержденный приказом МВД №600 от 15.06.2006 г. Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины таким, который противоречит статье 3 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», а также статье 35 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам возможность беспрепятственно отправлять религиозные обряды. Именно на настоящий нормативный акт ссылаются работники паспортных столов, которые отказывают верующим мусульманкам в праве сфотографироваться на паспорт в хиджабе.

Согласно действующего порядка, фотографии, которые подаются для оформления паспорта, должны быть выполнены из одного негатива, с изображением лица исключительно анфас, без головного убора, и изготовлены на тонкой белой или цветной фотобумаге без угла.