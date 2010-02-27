Ливийский лидер призвал к джихаду против Швейцарии

Лидер ливийской революции Муаммар Каддафи в четверг, 25 февраля, призвал к джихаду против Швейцарии, передает Седьмица.ru.

"Против безбожной и отступнической Швейцарии, разрушающей дома Аллаха, должен быть провозглашен джихад. Любой мусульманин во всем мире, который имеет дела со Швейцарией, - отступник", - заявил полковник М.Каддафи, выступая в ливийском городе Бенгази.

По его мнению, "джихад против Швейцарии, против сионизма, против иностранной агрессии не является терроризмом".

Такое отношение М.Каддафи к Швейцарии вызвано итогами референдума, который прошел в этой стране в конце ноября прошлого года. Тогда большая часть населения страны высказалась за запрет возведения минаретов у мечетей.

Впрочем, отношения между Ливией и Швейцарией осложнились еще раньше, после того как в июле 2008 года в Женеве был задержан сын М.Каддафи Ганнибал. Двое его слуг пожаловались на него за плохое обхождение.