Каддафи призвал к "священной войне" против Швейцарии

Ливийский лидер Муаммар Каддафи призвал к священной войне "джихаду" против Швейцарии, заявляя, что это - "неверная страна, разрушающая мечети", передает Би-би-си.

"Любой мусульманин, который работает со Швейцарией, является отступником, выступает против пророка Мухаммеда, бога и Корана", - заявил М.Каддафи.

Полковник считает, что "священная война" против Швейцарии, против сионизма, против иностранной агрессии терроризмом не является.

Отношения двух стран, напоминает РосБизнесКонсалтинг, резко ухудшились в 2008 г., когда в одном из женевских отелей был арестован сын М.Каддафи вместе с супругой. Их обвинили в издевательствах над прислугой. После того, как арестованные были отпущены под залог и вернулись на родину, инцидент перерос в дипломатический конфликт.

В результате государственная нефтекомпания Ливии объявила о прекращении поставок нефти в Швейцарию; кроме того, Триполи запретил самолетам авиакомпании Swiss International Airlines приземляться на территории страны.

Еще больше ситуация ухудшилась после того, как в конце прошлого года в Швейцарии прошел референдум, на котором более 57% граждан страны поддержали предложение о запрете строительства минаретов в Швейцарии.