7 млн. паломников посетило иракский город Кербела

Нескончаемым потоком движутся мусульмане-шииты со всего света в священный для них город Кербела (80 км южнее Багдада) для участия в религиозных церемониях Арбаин. Они знаменуют окончание 40-дневного траура по почитаемому шиитами имаму Хусейну, внуку Пророка Мухаммеда, который был убит в VII веке в битве по Кербелой, сообщает ИТАР-ТАСС.

Церемонии совершаются несмотря на предупреждение правительства Ирака о том, что паломники могут стать целями террористов. "Террористические группы концентрируют все свои возможности для нападения во время Арбаина и после него", - заявил официальный представитель сил безопасности Багдада генерал-майор Касем аль-Мусави.

Для защиты пилигримов в самом городе и на подступах к нему размещены около 30 тыс. военнослужащих и полицейских. Из Багдада дополнительно направлены два подразделения по борьбе с терроризмом. Круглосуточно ведут дежурство 25 медицинских бригад и врачи 10 мобильных госпиталей, 65 машин "скорой помощи" готовы в любой момент выехать по вызову.

По оценке главы провинциального совета Кербелы Мухаммеда аль-Мусави, в течение десяти дней священный для них город уже посетили около 7 млн человек, в том числе из других стран. Несмотря на жесткие меры безопасности, в минувшую среду в Кербеле произошел теракт, жертвами которого стали 23 человека, свыше 140 были ранены.

Двумя днями ранее смертница подорвала себя поблизости от группы шиитских пилигримов во время проверки на одном из КПП в Багдаде. В результате более 50 человек погибли.