В Дубае откроется самая "возвышенная" мечеть мира

Выше всех исламских храмов в мире поднялась в небеса мечеть Дубайской башни, которая будет открыта в ОАЭ после новогодних праздников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию, появившуюся накануне в газете "Аль-Баян".

"Мечеть размещается в самом высоком здании мира на высоте около 600 метров", - пишет газета, приводя данные источников в компании "Емаар", которая 4 января торжественно откроет сверхвысокий небоскреб, воздевший изящный шпиль к облакам на более чем 800-метровую высоту.

Мусульманский храм занимает помещения под крышей насчитывающей более 160 этажей высотки, в которой будут проживать свыше тысячи человек, пишет газета.

По своему положению в небе исламский молельный зал Дубайской башни более чем в три раза превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена среди мечетей мира - исламский храм башни Королевство в Саудовской Аравии, который занимает в этой возвышающейся в Эр-Рияде башне 77-й этаж на высоте 180 метров, указывает "Аль-Баян".